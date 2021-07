A San Giovanni in Persiceto ritorna il Playground

Dove eravamo rimasti? L’ultima volta c’eravamo incontrati per un evento di beneficienza, ma ora é giunto il momento di infiammare il cemento del Playground SGP.

Da mercoledì 7 a domenica 11 luglio andrà infatti in scena la settima edizione del Playground delle Piscine, in collaborazione con Pro-Loco, Vis Academy Persiceto e Comune di San Giovanni in Persiceto.Ci saranno 16 teams, oltre 80 atleti da tutta la regione, che daranno vita a 5 giornate di basket ad altissima intensità.

Fase a gironi ed eliminazione diretta decreteranno il campione del Playground.

Come suo solito sarà un evento non soltanto di basket ma che coinvolgerà le più importanti realtà sportive, e non solo, del territorio.Dopo un anno così difficile il miglior modo per ripartire è senz’altro quello di ritornare a rialzare la palla a due e sfidarsi a colpi di triple!!

Il Playground vi aspetta tutte le sere dal 7/7 al 10/7, dalle ore 21:00 alle 24:00, con il seguente programma:

Mercoledì 7/7- Giovedì 8/7 fase a gironi

Venerdì 9/7 Quarti di finale e Semifinali

Sabato 10/7 The Finals

Domenica 11/7 Torneo giovanile Under 17

Ufficio Stampa Playground SGP