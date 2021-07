Aggiornamenti USL: posti vacanti Medici di Base a Sant’Agata

Buongiorno a tutti,

in questi giorni l’USL ci ha reso noto che a fronte della cessazione di attività da parte di alcuni Medici di Base del territorio, non sono ancora state concluse le procedure di copertura delle Zone rimaste scoperte.

Situazione che sta creando non pochi disagi ai cittadini che sono rimasti privi del proprio Medico di Base.

Pur NON essendo materia di competenza comunale, l’Amministrazione di Sant’Agata Bolognese ha chiesto all’USL di accelerare tali procedure nel più breve tempo possibile.

Sarà nostra premura seguirne gli sviluppi e tenervi aggiornati al riguardo.

dalla pagina Fb Giuseppe Vicinelli Sindaco