Anzola: Ripartiamo insieme! DuedìdiFesta

Tanta gastronomia ma non solo; in programma tante le iniziative per fare ripartire il territorio. Sarà un fine settimana davvero molto ricco quello di sabato 3 e domenica 4 luglio 2021 per le strade di Anzola dell’Emilia, in Piazza Giovanni XXIII, piazzetta Grimandi, via Emilia, via Schiavina, via Baiesi, via IV Novembre. La piccola sagra a cura della Pro Loco e del Comune di Anzola, del Comitato Commercianti e delle Associazioni del territorio, è organizzata nel pieno rispetto delle normative di prevenzione dal contagio Covid-19. Questa manifestazione intende dare un forte segnale di ripresa per tutto il territorio, una ventata di ottimismo e fiducia, rappresenta un punto di riferimento per i visitatori e un’occasione di visibilità per gli espositori. Oltre ai mercatini, molti negozi della città resteranno aperti per l’occasione. Come sempre, non mancheranno le deliziose specialità enogastromiche del territorio preparate dai volontari come le crescentine fritte e le raviole, ma anche altre specialità proposte da alcuni esercenti del territorio. In programma concerti musicali, D.J. set, spettacoli e animazioni per bambini, mostre di quadri, un incontro con autore.

Sabato e domenica sarà attivo uno spazio bambini a cura di WE4family e D&M ARTElier con animazione e Baby Dance. Lo spazio ospiterà, domenica alle ore 17 un divertente spettacolo di bolle giganti “Il Sognatore di Bolle” di Bubble On Circus con Alekos Ottaviucci.

Programma:

Sabato 3 e domenica 4 luglio dalla mattina

in Piazza Giovanni XXIII via Goldoni

MERCATO degli Ambulanti e MERCATINO Operatori del proprio ingegno

SABATO 3 LUGLIO 2021

• dalle 18.30 | Piazza Grimandi

CRESCENTINE FRITTE E RAVIOLE

• dalle 18.30 | Piazza Giovanni XXIII

PESCE FRITTO

• aperto tutto il giorno

dalle ore 18.00 fino alle 21.00 via IV novembre

Bar Gelateria Su di giri

proposta gastronomica della focaccia farcita e condita SCROCCHIARELLA

novità COPPA GELATO

dalle 8.20 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30

Via Schiavina

VENDITA di “Fatto a mano” (Le cose di Raffa)

davanti la Merceria Mazzanti

dalle 16 alle 19

Azienda agricola Magli FRUTTA E VERDURA (frutta anche da passeggio)

MOSTRA nei negozi della via delle opere di Fabrizio Pesci

dalle 18.30 Bar Rosa

APERITIVO SANGRIA E PAELLA

• dalle 18.00 alle 22.00 | Piazza Giovanni XXIII

presso il negozio e il gazebo a fianco di Olisté-Laboratori di Naturopatia

TRUCCO PERSONALIZZATO con prodotti di makeup naturale

su appuntamento

• dalle 19.00 alle 23.00 | via X settembre 1943

davanti Il Mio Bar

Lowol, Volume Zero, Nine Street in CONCERTO (Centro Culturale Anzolese)

a cura della Lavanderia self service LG Bologna Laundry Lounge

• dalle 15 | Via Baiesi

davanti Ferramenta Grandi e Berselli

l’Azienda agricola Le Terremare vende i suoi prodotti.

• dalle ore 18.30 | Corridoi del Municipio e sotto il portico

MOSTRA DEI PITTORI del Centro Culturale Anzolese

davanti la Libreria Un mondo di storie

via XXV aprile

tutto il giorno BANCHETTI LIBRI, GIOCATTOLI con sconto E VESTITI E GIOCATTOLI USATI PER BAMBINI

ore 18.00 e alle ore 18.45

Ballo delle rime, LETTURA ANIMATA per bambini dai 3 ai 9 anni con Elena Musti

(costo 4 euro)

• dalle 18.00 | Via Emilia

Bar Miki

Serata romagnola con PIADINE ALLA SALSICCIA E PANINI CALDI

MUSICA D’ASCOLTO ANNI 70/80/90

dalle 21 Partita per gli ottavi di finale Europei

• dalle 18 | Tra Via Grimandi e Via Emilia

vicino Materia Uomo e Cocchi Elettronica

StataleNove microbirrificio

MUSICA DAL VIVO DJ SET

• dalle ore 17.30| davanti la Scuola materna Vaccari

SPAZIO BIMBI intrattenimento per bambini animazione e Baby dance

con D&M Artelier e W4Family

• dalle ore 12.30 | via Emilia

davanti la gelateria So Sweet (aperta tutto il giorno)

ASSAGGI DI GELATO GOURMET IN ABBINAMENTO CON IL VINO di Outlet di Vino

• ore 21.00 | Piazza Grimandi

I BOlliti IN CONCERTO

tutta la musica di Bologna in una sola serata: Dalla, Morandi, Carboni, Cremonini, Stadio, Mingardi

via Goldoni

Bar Ocean

APERICENA

ore 21 Partita per gli ottavi di finale Europei

DOMENICA 4 LUGLIO 2021

• dalle 16.00 | Piazza Grimandi

CRESCENTINE FRITTE E RAVIOLE

• dalle 11.30 | Piazza Giovanni XXIII

PESCE FRITTO

• dalle 9.00 alle 12.00 dalle 16.00 alle 19.00| Via Schiavina

Azienda Agricola Magli vende i suoi PRODOTTI FRESCHI (frutta anche da passeggio)

dalle 9 alle 12 vicino al Bar Rosa

il comico Maurizio Grano firma le copie del suo LIBRO “Nati per soffrire”, racconti ironici e buffi e chiacchiera con il pubblico

MOSTRA nelle vetrine dei negozi delle opere di Fabrizio Pesci

• dalle 9.00 alle 12 dalle 15 alle 21| Corridoi del Municipio e sotto il portico

MOSTRA dei pittori del Centro Culturale Anzolese

• dalle 9.30 alle 12.30 | Piazza Giovanni XXIII

presso il negozio e il gazebo a fianco di Olisté-Laboratori di Naturopatia

mini consulenze personalizzate di make up e cosmetica

dalle 16 alle 20 test kinesiologico metodo Total Reset per intolleranze e allergie.

Informazioni e consulenze su prodotti e trattamenti.

dalle ore 12.30 fino a sera | via Emilia

davanti la gelateria So Sweet (aperta tutto il giorno)

ASSAGGI DI GELATO GOURMET IN ABBINAMENTO CON IL VINO di Outlet di Vino

• dalle 19.00 alle 23.00 | via X settembre 1943

davanti Il Mio Bar

Binge drinkers e Rockinghorses in CONCERTO (Centro Culturale Anzolese) a cura della Lavanderia self service LG Bologna Laundry Lounge

• dalle 9.00 in poi tutto il giorno | Via Baiesi

davanti Ferramenta Grandi e Berselli

l’Azienda agricola Le Terremare vende i suoi prodotti.

• via XXV APRILE

davanti la Libreria Un mondo di storie

BANCHETTI LIBRI, GIOCATTOLI E VESTITI USATI PER BAMBINI

ore 18.00 e alle ore 18.45

Ballo delle rime, LETTURA ANIMATA per bambini dai 3 ai 9 anni con Elena Musti (costo 4 euro)

• aperto tutto il giorno

dalle ore 18.00 fino alle 21.00 via IV novembre

Bar Gelateria Su di giri

proposta gastronomica della focaccia farcita e condita SCROCCHIARELLA

novità COPPA GELATO

• ore 20 | Piazza Grimandi

Allegri vagabondi

TRIBUTE NOMADI BAND

• dalle 7.30 | via Emilia

COLAZIONE al Bar Miki

ore 12

APERIPRANZO

• dalle 18 | Tra via Grimandi e Via Emilia

vicino Materia Uomo e Cocchi Elettrodomestici

StataleNove microbirrificio

MUSICA DAL VIVO DJ SET • ore 15.30 davanti la scuola materna Vaccari

SPAZIO BIMBI intrattenimento per bambini animazione e Baby dance

con D&M Artelier e W4Family

• ore 17.30 | davanti scuola materna Vaccari

IL SOGNATORE DI BOLLE

Bubble On Circus con Alekos Ottaviucci

SPETTACOLO di bolle giganti, bolle di fumo, bolle infuocate

Per l’Ufficio Stampa

Patrizia Vannini