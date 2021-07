Dal 26 giugno al 10 luglio torna Art Nove – Rassegna di arti performative a Sala Bolognese. Per la sua quinta edizione si spoglierà delle vesti autunnali per offrire una rassegna tutta all’aperto.

Arterego porterà tre weekend di spettacoli imperdibili per adulti e bambini, unendo il circo contemporaneo con il teatro, la comicità con la magia dell’assurdo.

Tutto questo avverrà in cinque luoghi diversi di Sala Bolognese, che diventeranno cornici per nuovi palchi.

In un anno in cui più che mai la tutela dell’arte è diritto e responsabilità di tutti, come recita l’articolo nove della Costituzione, Art. Nove ha scelto la formula dell’ingresso libero e dell’uscita a cappello, l’offerta a fine spettacolo contribuirà al finanziamento della rassegna stessa.

Tutto questo è all’interno del cartellone di Bologna Estate ed è possibile grazie alla co-progettazione con il comune di Sala Bolognese ed il patrocinio della Regione Emilia-Romagna. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno in totale sicurezza, rispettando le norme sanitarie.

La prenotazione è obbligatoria: 353 4098322 (telefonare 15-19), online su www.arterego.org

Sabato 3 luglio Teatro Random in “Play People” (ore 17.30 Casa Largaiolli, Padulle).

Domenica 4 luglio Tatiana Foschi in “L’aspetto” (ore 17.30 Chiesa di San Biagio, Bonconvento).

Venerdì 9 luglio Cie Rasoterra in “Anteprima di Boa” (ore 21.30 Palasala, Sala).

Sabato 10 luglio Collettivo Arterego in “Salt’in Circo” (ore 21.30 Palasala, Sala).