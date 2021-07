Asfaltature e marciapiedi, il Comune di Calderara raddoppia gli investimenti per il 2021

Il Comune di Calderara di Reno intensifica il programma di manutenzione delle strade. Lo fa raddoppiando, già dal 2021, gli investimenti per asfaltatura e marciapiedi. Grazie a risorse reperite nel Bilancio e pari a quasi 500 mila euro, saranno presto asfaltate 16 strade di Calderara, delle frazioni e dell’area industriale; e ancora, una rotatoria e due piazzali che fungono anche da aree parcheggio.



I lavori

Dal centro a Longara e Castel Campeggi, da Lippo all’area antistante il Pederzini, da Bargellino a Tavernelle, il territorio sarà interessato a breve da opere che renderanno i siti interessati più utili e funzionali. I lavori, che partiranno tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, rientrano in un accordo quadro stipulato tra l’Amministrazione e la ditta Pesaresi Giuseppe Spa di Rimini, che in virtù di questo accordo effettuerà asfaltature e altre opere su strade, piazze e marciapiedi fino al 2023. In questo modo il Comune va oltre il programma: era previsto per la manutenzione di tutto il sistema viario di Calderara un investimento di 250 mila euro per ogni annualità, già fatto nei primi due anni di mandato, per un totale nel quinquennio di un milione 250 mila euro. Con questa nuova iniziativa, invece, si punta a investire di più per offrire subito alla comunità una migliore qualità delle infrastrutture.



Il commento dell’Amministrazione

«Abbiamo sempre sostenuto – dice il sindaco Giampiero Falzone – che la manutenzione non deve rappresentare un costo ma un investimento: per questo nel programma di mandato ci eravamo impegnati ad una spesa costante di 250 mila euro all’anno per la manutenzione di strade e marciapiedi, in modo che Calderara possa godere di una adeguata riqualificazione stradale. Quest’anno, però, coscienti e convinti dei bisogni della città e data la disponibilità di bilancio, abbiamo deciso di raddoppiare l’investimento per il 2021. Tutto questo, sottolineo, lo facciamo non nell’ultimo anno di amministrazione ma prima della metà del mandato. È un’opera non di facciata ma per la comunità, e ringrazio per il grande impegno il settore dell’Ufficio Tecnico, coordinato dall’Ing. Pierluigi Tropea, che ci ha permesso di raggiungere questo risultato». «Siamo riusciti a stilare il piano – aggiunge l’assessore alle Manutenzioni e vicesindaco Luca Gherardi – grazie ad un bilancio sano e virtuoso, che ci ha consentito anzitutto di aiutare durante la fase acuta della pandemia cittadini, commercianti, associazioni, e ora di dare forma a tutti gli investimenti programmati dall’Amministrazione».

Le strade interessate

Queste le vie oggetto dei lavori che partiranno tra la fine di agosto e l’inizio di settembre: via Garibaldi, via Aldina, via Don Minzoni (Lippo), via Castaldini (Lippo), via Pradazzo (completamento), da via Longarola (altezza Fabbreria) fino rotonda Longara, via Andrea Costa (Longara), via Ferrovia (inizio) da via Persicetana (Tavernelle), via Turati (da inizio Mimosa fino a metà con dosso), via Gramsci, via Fornace (Castel Campeggi), via Gazzani (Bargellino), via Bizzarri (Bargellino), via Roma, via Armaroli, via Guardatello. E ancora: rotatoria Bugli, parcheggio piazza 2 agosto, piazzale ingresso nuova palestra Pederzini.

Ufficio Stampa e Comunicazione

Comune di Calderara di Reno