Calderara, maxischermo per la finale degli Europei di calcio

SiAMO in finale e domenica la guarderemo insieme per una bella serata di festa.

Sarà allestito un maxi schermo nella piazza della Casa della Cultura, con la parte antistante di via Roma pedonale, chiusa al traffico. In questo modo sarà possibile allestire sia 200 sedie sia stare in piedi dato lo spazio sufficiente.

A tutti e tutte verrà regalata una bandierina dell’Italia. Il tricolore dovrà inondare Calderara per una serata di festa di cui c’è bisogno perché anche lo sport, la nostra nazionale, ci insegna che bisogna crederci sempre! Grazie di cuore all’Ufficio Cultura, all’assessore Maria Linda Caffarri e ai tanti volontari di Percorsi Sicuri Calderara odv , Pro Loco Calderara Viva, AVIS Comunale – Calderara di Reno e Centro Sociale Bacchi Calderara Di Reno che hanno accolto con gioia la mia proposta e si sono subito messi in rete per organizzare tutto al meglio.

Qui per prenotare il posto a sedere https://www.eventbrite.it/e/162515412975

dal profilo Fb di Giampiero Falzone