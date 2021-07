Calderara: si ribalta automezzo che trasporta ossigeno

Nella mattina di ieri è accaduto un incidente che ha coinvolto un furgone per il trasporto di ossigeno mentre transitava lungo la via Persicetana, nel territorio di Calderara di Reno.

Il mezzo è sbandato finendo fuori strada e ribaltandosi su se stesso. L’autista, che era rimasto incastrato all’interno del veicolo, è stato estratto grazie all’intervento dei vigili del fuoco e medicato dai sanitari del 118.

Per la rimozione del furgone è stato necessario l’ausilio dell’autogrù dei pompieri.