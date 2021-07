Crevalcore, arrestato passeggero del treno in possesso di una scacciacani

Nell’ambito dei controlli del territorio, svolti dalle forze dell’ordine nello scorso week end, si segnala l’episodio accaduto domenica sera nei pressi della stazione ferroviaria di Crevalcore.

A seguito di una telefonata giunta alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di San Giovanni in Persiceto, si segnalava la presenza di un uomo, che a bordo di un treno diretto a Verona e nelle vicinanze della stazione di Crevalcore, che disturbava i passeggeri presenti sul convoglio e presumibilmente in possesso di una pistola.

I Carabinieri si sono immediatamente recati a Crevalcore e all’arrivo del treno sono saliti per bloccare l’uomo; quest’ultimo, nel resistere all’arresto, minacciava di conseguenza i militari con parole come: “Voi non sapete chi sono io! Vi ammazzo tutti!”.

Identificato l’uomo, un 31enne residente a Modena, a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di una pistola scacciacani, 75 cartucce a salve, due coltelli a serramanico, 55 grammi di marijuana e una bilancia digitale.