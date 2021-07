Crevalcore, il Questore fa chiudere un bar

A seguito delle relazioni di servizio dei Carabinieri, che hanno rilevato la reiterata presenza, all’interno di un bar di Crevalcore, di persone con precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di droga, oltre alla mancata azione da parte del titolare dell’esercizio di allontanare suddetti individui, il Questore di Bologna ha sospeso le licenze di somministrazione di alimenti e bevande al gestore.

I militari della locale stazione dei Carabinieri hanno provveduto alla notifica del decreto e all’affissione, sulla serranda del pubblico esercizio, di un cartello con scritto: “Chiuso su disposizione del Questore”. Tale sospensione sarà valida per la durata di 15 giorni.