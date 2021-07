Cultura e divertimento continuano ad animare l’estate a Persiceto

La cultura e il divertimento continuano a rinfrescare ed animare le serate estive a Persiceto: letture, esibizioni circensi, proiezioni cinematografiche, incontri culturali, visite guidate, mostre, spettacoli teatrale e il ritorno del Funkyland.

Martedì 13 luglio alle ore 20.45 presso il Chiostro di San Francesco, la Biblioteca “G.C. Croce” sezione adulti propone una serata di musica in occasione della Giornata mondiale del Rock: l’incontro “School of rock” prevede l’intervento del giornalista musicale Lucio Mazzi, accompagnato dalla musica live del del gruppo “Easy Peasy 5tet” (Vic Johnson, voce; Riccardo Roncagli a piano e tastiere; Giancarlo Ferrari al basso elettrico; Eros Lolli alla batteria), per compiere un viaggio nella storia di questo genere musicale e dei suoi protagonisti. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Bibliotechiamo e inserita nella rassegna di eventi estivi all’aperto “Ma sei fuori!?! Biblioteche all’aria aperta” organizzati dalle tre biblioteche comunali. Prenotazione obbligatoria al numero 051.6812961 o via mail all’indirizzo bibliocroce@comunepersiceto.it

Mercoledì 14 luglio il Chiostro di San Francesco sarà sede di altri due eventi per tutti i gusti e le età.

Alle 17.30, nell’ambito della rassegna “Ma sei fuori!?!”, la Biblioteca “G.C. Croce” sezione adulti vi porterà “Nella tenda dei racconti”, pomeriggio di letture libere e veloci a cura di Silvia Serra della Cooperativa Sociale Le Pagine, in cui i bambini potranno divertirsi e stimolare i loro gusti e interessi grazie a tanti libri con storie di vari argomenti e generi, scritti di poesie e allegri haiku, da ascoltare all’aria aperta. Per prenotazioni telefonare ai numeri 051.6812971 o 051.6812975, o inviare una mail a biblioragazzi@comunepersiceto.it

Alle 21 i racconti lasceranno spazio al dialetto con il secondo appuntamento di “Al Còurs ed Sanżvanèiṡ”, il corso di Persicetano a cura del Profesòur Roberto Serra, che farà trascorrere ai presenti una piacevole serata per imparare e divertirsi con il dialetto e la storia di Persiceto, riscoprendo l’anima più autentica della cultura bolognese; in particolare saranno spiegati i fondamenti e le parole della lingua, le regole grammaticali e il lessico, e come scriverla correttamente, e ogni incontro sarà l’occasione per riscoprire usi e costumi tradizionali e approfondire gli eventi storici più importanti a livello locale. L’iniziativa si inserisce nel progetto “Una Zitè in Dialàtt”, promosso dal Comune di Persiceto, in collaborazione con Club Il Diapason e con il contributo dell’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna. Lezioni successive, sempre alle ore 21 nella Sala dell’affresco del Chiostro di San Francesco: mercoledì 21 e 28 luglio. Partecipazione gratuita, previa iscrizione obbligatoria all’indirizzo cinzia.demartino@comunepersiceto.it; posti limitati fino a esaurimento.

Giovedì 15 luglio alle ore 18 dal Teatro Comunale partirà il tour guidato “Ciak, si gira! Il territorio bolognese raccontato attraverso tre maestri del cinema: Giorgio Diritti, Pupi Avati e Gino Pellegrini”, che accompagnerà i partecipanti sui luoghi di Gino Pellegrini nel Centro Storico per approfondire la carriera e le opere dell’artista (prenotazioni, miriam.forni2013@gmail.com). Il progetto, sostenuto da Destinazione turistica Bologna metropolitana e da Bologna Welcome e organizzato da Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, Unione Reno Galliera, e dai Comuni Alto Reno Terme, Valsamoggia, San Giovanni in Persiceto e Minerbio in collaborazione con Fondazione Cineteca di Bologna, consiste in una rassegna articolata tra Appennino e Pianura bolognesi che da luglio a settembre racconterà il territorio bolognese attraverso lo sguardo e i racconti dei registi Pupi Avati e Giorgio Diritti e allo scenografo Gino Pellegrini, attraverso altrettanti percorsi loro dedicati.

L’itinerario si concluderà poi presso il Chiostro di San Francesco alle ore 21 con il terzo appuntamento del ciclo di proiezioni cinematografiche di film a cui ha lavorato Pellegrini: questa settimana verrà proiettato sul grande schermo “La spada nella roccia”, lo storico film d’animazione diretto da Walt Disney e Wolfgang Reitherman, incentrato sulla storia del giovane Artù destinato a diventare Re d’Inghilterra. Ingresso gratuito; per prenotazioni scrivere all’indirizzo biglietteriateatro@comunepersiceto.it oppure recarsi presso il foyer del Teatro comunale in corso Italia 72, il mercoledì dalle ore 10 alle 12, la sera dello spettacolo dalle ore 20 presso il Chiostro di San Francesco. La rassegna cinematografica e il tour guidato fanno parte del cartellone “Parlami di Gino”, un programma di iniziative in omaggio al noto artista nell’anno in cui avrebbe festeggiato l’ottantesimo compleanno.

Alle ore 21 presso Il Cortiletto in via Marconi 26, arriva poi il momento del divertimento con una nuova serata de “I giovedì del Cortiletto”, gli incontri estivi di svago in compagnia per rinfrescarsi dal caldo con bar, cocktail, musica, giochi e tanti altri intrattenimenti organizzata da Associazione Il Cortiletto, in collaborazione con Associazione Carnevale Persiceto, e Comune di Persiceto. Gli ingressi saranno gratuiti e consentiti a un numero limitato di persone; si consiglia quindi di presentarsi con anticipo per trovare posto. Le prossime serate si terranno giovedì 22 e 29 luglio. Per informazioni https://www.facebook.com/cortilettosgp/

Sabato 17 luglio torna dopo due anni di assenza un evento ormai imprescindibile dell’estate persicetana: alle 20.20 in piazza del Popolo si svolgerà la 9a edizione del Funkyland, festa a tema per celebrare e rievocare gli anni ’70, organizzata dall’Associazione Carnevale Persiceto in collaborazione con il Comune, che riparte in edizione limitata in ottemperanza alle restrizioni anti Covid-19, proponendo il concerto della live band JBees. JBees, una band composta da 9 artisti, proporrà uno spettacolo completo con grande coinvolgimento del pubblico, grazie all’eleganza, al colore e all’energia esplosiva delle front-women, una vera sezione fiati, e un ricostruzione attenta di luci, suoni, costumi e coreografie. Si potrà assistere allo spettacolo solo nei posti a sedere. Sono previste due differenti fasce di orario di ingresso, per meglio scaglionare gli afflussi; gli spettatori sono pertanto invitati alla puntualità e a presentarsi con i biglietti stampati. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria, aperta fino a giovedì 15 luglio alle ore 20 al link https://funkyland_limited-edition.eventbrite.it. Per maggiori informazioni consultare la pagina Facebook del Funkyland.

Domenica 18 luglio la settimana si chiuderà in bellezza con la stagione teatrale “TTTXTE – Tre Teatri Per Te”: alle ore 21 presso il Chiostro di San Francesco inizia la rassegna “Arte della parola”, organizzata dal Comune di Persiceto, che proporrà come primo spettacolo “Mi chiamo Andrea, faccio fumetti”, intrepretato da Andrea Santonastaso, su testo di Christian Poli, per la regia di Nicola Bonazzi. Andrea Santonastaso, attore ed ex-fumettista, porterà in scena la vita e l’arte di Andrea Pazienza, uno dei più grandi fumettisti e disegnatori italiani (e non solo, anche pittore, autore, poeta), esibendosi in un emozionante monologo e in disegni dal vivo dei suoi personaggi, che prenderanno vita davanti al pubblico e intrecceranno storia sociale e biografica. Biglietti: intero € 17, riduzioni varie € 16, riduzione per età (meno di 30 anni e più di 65 anni) € 14. Prevendita online su vivaticket.it oppure presso il Chiostro di San Francesco, domenica 18 luglio dalle ore 19 fino all’inizio dello spettacolo (si accettano solo contanti). Per il rispetto delle misure anticovid è necessario presentarsi presso il luogo dello spettacolo un’ora prima. Info: biglietteriateatro@comunepersiceto.it

Le iniziative dedicate a Pellegrini prevedono inoltre la mostra dal titolo “Come un fiocco di neve. La vita artistica di Gino Pellegrini”, allestita all’interno della Chiesa di San Francesco (piazza Carducci 9) in collaborazione con le associazioni Officina Pellegrini e Ocagiuliva. L’esposizione, a ingresso gratuito, questa settimana sarà aperta giovedì 15 luglio dalle 20 alle 22, sabato 17 e domenica 18 luglio dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 20. Sarà possibile visitare la mostra fino al 19 settembre nei medesimi giorni e orari

Sabato 17 e domenica 18 luglio proseguono le visite guidate gratuite a “Fisica Experience”, la nuova sezione del Museo del Cielo e della Terra. L’allestimento prevede un percorso con materiale espositivo ed esperienze interattive per far comprendere in modo semplice ed efficace importanti concetti di fisica: diversi punti di sperimentazione, aree multimediali interattive e riproduzioni di strumenti, oltre alla Sala Lamborghini dove i concetti della fisica e della ingegneria trovano la loro sintesi in automobili di grande originalità e bellezza. Ingresso consentito solo prenotando la visita guidata gratuita che si terrà al mattino dalle ore 10 alle 12 e al pomeriggio dalle 17 alle 19. Prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del venerdì precedente scrivendo all’indirizzo maa@agenter.it o telefonando al numero 051.6871757 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.

Per tutta la settimana, presso il parco delle Piscine, proseguono inoltre gli eventi del “#Restiamoagallatour” a cura di Wanda Circus, in collaborazione con Aics e Associazione musicale “L. Bernstein”, con circo, acrobazie e spettacolari numeri di giocoleria per tutta la famiglia: martedì 13 luglio alle 18 presso parco Sacenti a Decima, via Togliatti, Mr. Maraviglia si esibirà con il travolgente spettacolo di fachirismo comico, e alle ore 20.30 nella tenda del Wanda Circus presso il parco delle Piscine Comunali, via Castelfranco 16/b, Betti, Manutza e Risi dell’Associazione Musicale “L. Bernstein” porteranno in scena “Cocomeri e note – Pop Rock Blues”, quinto appuntamento del ciclo di serate musicali; mercoledì 14 luglio sempre alle 18 nel parco delle Piscine tornerà la compagnia “I Burattini di Mattia” con “Fuori fuori!”, una nuova divertente commedia per tutti i bambini; giovedì 15 luglioalle ore 18 il parco delle Piscine sarà poi riempito da tante bolle di sapone giganti con un’altra irresistibile serata di “#Inbolla giochiamo”, a cura di Wanda Circus, evento che si ripeterà al medesimo orario anche sabato 17 e domenica 18 luglio. Venerdì 16 luglio è previsto un doppio appuntamento: alle ore 18 presso il parco delle Piscine in programma “Esibition”, serata con irresistibili esibizioni e giochi in compagnia dei bambini del #Giocacircus che coinvolgeranno anche tutti i piccoli spettatori presenti; alle 20.30 in piazza del Popolo seguirà “Circo Bazzoni!”, spettacolo con esibizioni circensi per bambini messo in scena direttamente in mezzo alla piazza dalla Compagnia Ambaradan. Gli spettacoli sono a offerta libera; le prenotazioni possono essere effettuate sul sito di Wanda Circus o al numero 3452262980 (anche via WhatsApp).

Ufficio stampa Comune Persiceto