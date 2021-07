Digitale, banda ultra-larga e wifi libero in Emilia-Romagna: lo stato di avanzamento

Quali comuni sono già raggiunti dalla banda ultra-larga, dove sono in corso lavori per la connettività, quanto si sta diffondendo la rete EmiliaRomagnaWifi. E ancora, la diffusione della rete veloce nelle scuole e nelle imprese, e tutte le informazioni sui contributi per la connessione a internet.

La Regione sceglie la trasparenza sui progressi della propria Agenda digitale e in particolare su uno degli obiettivi più sfidanti e fondamentali del percorso Data Valley bene comune, che punta entro il 2025 a una Emilia-Romagna iperconnessa: sul portale regionale dedicato all’Agenda digitale è stata infatti pubblicata la sezione “Emilia-Romagna in connessione: la situazione comune per comune” che raccoglie tutti i dati e le informazioni su disponibilità della Banda ultra-larga nei singoli comuni e sulle tempistiche di diffusione delle infrastrutture di connessione veloce. Famiglie e imprese potranno così avere un quadro dettagliato, e aggiornato in tempo reale, delle opportunità disponibili sull’intero territorio regionale.

Tra le tante informazioni che è possibile trovare on line, la diffusione della fibra ottica nelle aree produttive, con l’elenco delle aree raggiunte dai servizi dedicati di Lepida; diffusione della rete pubblica senza fili EmiliaRomagnaWiFi, con mappa dinamica di tutti i punti di accesso all’infrastruttura nei singoli comuni del territorio regionale; piano scuole, con informazioni di dettaglio e mappe interattive sulle tempistiche e modalità di connessione di tutti gli istituti scolastici di primo e secondo grado del territorio regionale in banda ultra larga; piano voucher, con le istruzioni per i cittadini e gli operatori sulle modalità di ottenimento dei contributi per l’accesso ai servizi di connettività e alle tecnologie per la loro fruizione.

regione.emilia-romagna.it