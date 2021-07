Fratelli d’Italia: portici di Bologna Patrimonio Unesco dell’umanità

Fratelli d’Italia esprime la propria soddisfazione per il riconoscimento dei nostri Portici quale Patrimonio Unesco, un percorso che si avviò con la Giunta Guazzaloca ormai 20 anni addietro e finalmente giunto al traguardo. Un risultato frutto di un gioco di squadra che confidiamo sia vissuto come una festa per tutta la città, senza alcuna strumentalizzazione per meri scopi elettorali come purtroppo qualcuno sta già tentando di compiere. Questo risultato si è riuscito infatti ad ottenere proprio grazie alle energie e alla determinazione di tutti, indistintamente, a partire dal compianto Arch. Renato Sabbi che fece di questo obiettivo la sua ragione di vita. Ora l’impegno dell’intera comunità deve essere destinato a curare e tutelare un patrimonio che da oggi non è solo di Bologna e dei Bolognesi, ma di tutta l’Umanità, investendo su pulizia, manutenzione e decoro dei nostri amati Portici.

Lo dichiarano:

Galeazzo Bignami – Deputato FdI

Marco Lisei – Capogruppo FdI in Regione Emilia Romagna

Francesco Sassone – Capogruppo FdI Comune di BolognaMarta Evangelisti – Consigliere città Metropolitana BolognaStefano Cavedagna – Vice Coordinatore Regionale, delegato Metropolitano FdI