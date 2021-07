Funkyland “Limited” Edition a Persiceto

“Amici del Funkyland, un passo alla volta ripartiamo! Abbiamo puntato l’attenzione sulla “limited” edition del 2021; le prescrizioni sono tante, troppe, e non possiamo realizzare la festa che ben conoscete. Abbiamo comunque fatto il possibile per organizzare il primo grande concerto dell’anno, perché la musica è una medicina universale”.

Sono queste le parole con cui gli organizzatori presentano il ritorno della manifestazione musicale persicetana, in periodo di post-covid. Un evento che giocoforza ha dovuto riadattarsi al frangente pandemico pur di riportare un briciolo di normalità a quest’estate 2021.

Un segnale di ripartenza caratterizzato dalla riformulazione della manifestazione, non più tanti dj per le strade del centro storico ma il concerto di un’unica grande band, che nel 2018 è stata selezionata per aprire il Porretta Soul Festival: la JBees band.

Appuntamento quindi per la sera di sabato 17 luglio per un evento con prenotazione online dei posti a sedere e due differenti fasce di orario di ingresso per scaglionare al meglio gli afflussi. Fino al 15 luglio sarà possibile prenotare il proprio posto tramite https://funkyland_limited-edition.eventbrite.it.