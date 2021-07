Furto alla Protezione Civile di Sala Bolognese

Purtroppo questa notte (29-30 giugno ndr) la sede della nostra Associazione è stata “visitata” da malviventi che hanno sottratto un ingente quantitativo di Attrezzature e materiali estremamente importanti per il pronto intervento in caso di Emergenza. A seguito di una stima provvisoria, sono stati sottratti:

– Motoseghe/Decespugliatori

– Motogeneratori di Corrente;

– Motopompe;

– Cucitrici per sacchi emergenza idraulica;

– Radio Ricetrasmittenti;

– Attrezzature Varie pronto intervento idraulico

– Imbraghi anticaduta

– Automezzo Furgonato Daily colore bianco targa FM554KP.

Ovviamente le nostre attività continueranno, cercando di assicurare pronto intervento e ritorno all’operatività completa il prima possibile.

Abbiamo però bisogno dell’aiuto e del sostegno di tutti.se ne hai possibilità aiutaci a ripartire il prima possibile, contribuendo attraverso:

Donazione su nostro Conto Corrente: IBAN IT33Y0707237030000000000290 – EmilBanca Filiale di Sala Bolognese

Ogni donazione sarà certificata da apposita ricevuta per permetterne la detrazione fiscale

Donazione del 5×1000 in fase di Dichiarazione dei Redditi: Inserendo il Codice Fiscale 92045090377

Partecipazione alla nostra festa di Autofinanziamento a Casa Largaiolli, in programma verso la fine del mese di Agosto (a breve vi forniremo i dettagli) indicativamente dal 18 al 22 Agosto.



Grazie a tutti per il sostegno e la vicinanza che ci avete dimostrato in queste ore.

dalla pagina Fb Volontariato Protezione Civile Sala Bolognese