“Ma che estate!”: gli eventi della settimana a Persiceto

Anche questa settimana a Persiceto si alterneranno diverse proposte per trascorrere piacevoli serate all’aria aperta: letture e spettacoli circensi, proiezioni cinematografiche, incontri culturali, visite guidate e una mostra dedicata all’artista Gino Pellegrini.

Mercoledì 7 luglio alle ore 17.30 presso il Chiostro di San Francesco, la Biblioteca “G.C. Croce” sezione ragazzi propone “Ruota la ruota… inventa la storia”, una divertente iniziativa per i bambini dai 4 anni in su: la narratrice Antonella Antonellini coinvolgerà i presenti con la sua macchina acchiappa-storie, grandi e piccoli potranno creare tante storie a partire dalla casuale combinazione delle sue ruote colorate, ricche di personaggi e suggestioni. Prenotazione obbligatoria al numero 051.6812971 o via mail scrivendo a biblioragazzi@comunepersiceto.it.

Giovedì 8 luglio il Chiostro di San Francesco ospiterà poi il secondo appuntamento del ciclo di proiezioni cinematografiche dedicato a Gino Pellegrini, nell’ambito della rassegna “Parlami di Gino”, nell’80° anniversario della sua nascita: alle ore 21 verrà proiettato sul grande schermo “Mary Poppins”, lo storico film fantastico-musical del 1964, diretto da Robert Stevenson basato sulle stravaganti avventure della governante più famosa e speciale che esista, magistralmente interpretata da Julie Andrews, pellicola che ha ottenuto 5 Premi Oscar tra cui proprio quello alla Miglior attrice: dopo che la governante di casa Banks ha dato le dimissioni, la famiglia fa un annuncio sul Times per trovare una sostituta; sono tante le preoccupazioni che impegnano la mente dei signori Banks e i due bambini di casa non se la passano benissimo, ma un giorno in città cambia il vento e dal cielo piove una tata davvero fantastica. Ingresso gratuito; per prenotazioni scrivere all’indirizzo biglietteriateatro@comunepersiceto.it oppure recarsi presso il foyer del Teatro comunale in corso Italia 72, il mercoledì dalle ore 10 alle 12, la sera dello spettacolo dalle ore 20 presso il Chiostro di San Francesco. Prima della proiezione sarà inoltre possibile partecipare a un itinerario guidato sui luoghi di Gino Pellegrini a Persiceto (prenotazioni, miriam.forni2013@gmail.com), nell’ambito del progetto “Ciak, si gira! Il territorio bolognese raccontato attraverso tre maestri del cinema: Giorgio Diritti, Pupi Avati e Gino Pellegrini”, sostenuto da Destinazione turistica Bologna metropolitana e da Bologna Welcome e organizzato da Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, Unione Reno Galliera, e dai Comuni Alto Reno Terme, Valsamoggia, San Giovanni in Persiceto e Minerbio in collaborazione con Fondazione Cineteca di Bologna. L’iniziativa prende il via a Persiceto proprio giovedì 8 luglio e seguirà anche per le proiezioni successive fino al 31 luglio.

Venerdì 9 luglio alle ore 18 nella piazzetta del Centro Civico di San Matteo della Decima, nell’ambito della rassegna “Ma sei fuori!?!”, la Biblioteca “R. Pettazzoni” proporrà l’incontro “Una sera in piazzetta”: Sara Accorsi, Floriano Govoni, Ezio Scagliarini e Irene Tommasini dialogheranno su quattro libri legati da un filo rosso che sarà l’occasione per ripercorrere alcune vicende del tumultuoso ‘900. Gli interventi saranno alternati da letture e dall’accompagnamento musicale dal vivo del duo Just for Now, composto da Jacopo Robba e Giovanni Taddia. È richiesta la prenotazione, contattando la biblioteca al numero 051.6812061 o via mail a bibliotecadecima@comunepersiceto.it.

Da venerdì 9 luglio prenderà il via un’altra iniziativa dedicata all’arte di Gino Pellegrini: alle ore 19 sarà inaugurata la mostra dal titolo “Come un fiocco di neve. La vita artistica di Gino Pellegrini”, allestita all’interno della Chiesa di San Francesco (piazza Carducci 9) in collaborazione con le associazioni Officina Pellegrini e Ocagiuliva. L’esposizione, a ingresso gratuito, resterà aperta al pubblico fino al 19 settembre il giovedì dalle 20 alle 22, il sabato e la domenica dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 20 (chiusa dal 9 al 20 agosto).

Sabato 10 e domenica 11 luglio proseguono le visite guidate gratuite a “Fisica Experience”, la nuova sezione del Museo del Cielo e della Terra. L’allestimento prevede un percorso con materiale espositivo ed esperienze interattive per far comprendere in modo semplice ed efficace importanti concetti di fisica: diversi punti di sperimentazione, aree multimediali interattive e riproduzioni di strumenti, oltre alla Sala Lamborghini dove i concetti della fisica e della ingegneria trovano la loro sintesi in automobili di grande originalità e bellezza. Ingresso consentito solo prenotando la visita guidata gratuita che si terrà al mattino dalle ore 10 alle 12 e al pomeriggio dalle 17 alle 19. Prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del venerdì precedente scrivendo all’indirizzo maa@agenter.it o telefonando al numero 051.6871757 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.

Per tutta la settimana, presso il parco delle Piscine, proseguono inoltre gli eventi del “#Restiamoagallatour” a cura di Wanda Circus, in collaborazione con Aics e Associazione musicale “L. Bernstein”, con circo, acrobazie e spettacolari numeri di giocoleria per tutta la famiglia: mercoledì 7 luglio alle 18 la compagnia “I burattini di Paolo Rech” si esibirà con la divertente commedia “Arlecchinate”; giovedì 8 luglio sempre alle 18 andrà in scena “La leggenda di Colapesce”, divertente commedia per bambini in stile circense a cura di Silvia & Pierpaolo; venerdì 9 luglio alle ore 20.30 seguirà lo spettacolo lo spettacolo “Tadam: acrobatiche capriole”. Sabato 10 luglio la scena si sposterà in piazza del Popolo con una struttura aerea e un trapezio e 4 formidabili clown per lo spettacolo comico “Strett Show – A tal dig”. Domenica 11 luglio alle ore 18 si torna al parco delle Piscine per #InBolla, spettacolo di bolle di sapone giganti. Gli spettacoli sono a offerta libera; le prenotazioni possono essere effettuate sul sito di Wanda Circus o al numero 3452262980 (anche via WhatsApp).

