Persiceto, elezioni comunali: incontro con la candidata Sara Accorsi

Giovedì 22 luglio alle 20.30 nella sede del comitato elettorale di Corso Italia 63 (San Giovanni in Persiceto) parte il percorso per una nuova città. Una Persiceto e Decima fatta di coraggio, di idee e progetti, di condivisione e di concretezza.

«Persiceto e Decima meritano di meglio e di più»: Sara Accorsi si candida alle elezioni prossime comunali.

Giovedì 22 luglio l’inaugurazione del comitato elettorale: Sara Accorsi, bibliotecaria e capogruppo del gruppo democratico in consiglio comunale, si prepara a sfidare Lorenzo Pellegatti alle prossime elezioni amministrative.

«A Persiceto e Decima, e in tutte le frazioni, è arrivato il tempo del coraggio, delle idee e dei progetti, della condivisione e della concretezza: una visione globale competente e lungimirante»: è con queste parole che Sara Accorsi annuncia la sua candidatura a sindaca alle prossime elezioni comunali di San Giovanni in Persiceto.

Accorsi – bibliotecaria e segretaria accademica, da anni impegnata sul territorio e capogruppo del Gruppo Democratico in consiglio comunale – presenterà ufficialmente la sua candidatura.

«Le parole-chiave della nostra campagna elettorale saranno “comunità” e “ascolto” e “coraggio” – anticipa la candidata – “Comunità”, perché credo in una politica fatta di persone miti e consapevoli, capaci di coniugare l’impegno con la collaborazione e perché la mia candidatura sarà sostenuta da una comunità politica allargata; “ascolto”, per consolidare il dialogo con le persone che abitano e vivono ogni giorno il nostro territorio; “coraggio”, perché Persiceto, Decima e le frazioni hanno bisogno di politiche nuove, innovative, capaci di sostenere davvero i giovani, le famiglie, gli anziani e le attività produttive, senza trascurare la necessità di mitigare l’impatto della presenza dell’uomo sull’ambiente»

«Di fronte a noi ci sono sfide importanti che sapremo vincere solo attraverso lo studio, il dialogo, la partecipazione e la collaborazione di tutte e tutti – conclude Accorsi – ora serve un gioco di squadra vero, dove non ha la meglio chi ottiene più applausi, ma chi sa ascoltare la pluralità del nostro territorio e sa dar vita a risposte concrete, puntuali ed efficienti. Io ci sono!».

Partito Democratico San Giovanni in Persiceto