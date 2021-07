Persiceto, elezioni comunali: Sara Accorsi si candida per il PD

Ciao! Sono Sara Accorsi e sono la candidata sindaca per San Giovanni in Persiceto e San Matteo della Decima.

Ho deciso di candidarmi perché Persiceto, Decima e tutte le frazioni meritano di meglio e di più: per la nostra comunità servono energia e coraggio, progetti e concretezza e occorre una visione globale, competente e lungimirante.

Di fronte a noi ci sono sfide importanti che sapremo vincere solo attraverso il dialogo, la partecipazione e la collaborazione di tutte e tutti. Dovremo essere capaci di essere una vera comunità, di aumentare il valore di ciò che già è, senza sprecare risorse sociali, economiche e ambientali. Ci riusciremo, insieme. Con poche storie, sguardi attenti, passi saldi.

Io ci sono.

Vi aspetto giovedì 22 luglio alla serata di presentazione della mia candidatura: ci vediamo dalle 20:30 a San Giovanni in Persiceto, in Corso Italia 63. Potremo confrontarci e scambiare le prime idee di quella che, ne sono sicura, sarà una bellissima avventura di partecipazione politica.