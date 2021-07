Persiceto, gli appuntamenti con arte, cultura e tradizioni

A Persiceto l’estate è pronta ad animarsi anche questa settimana con tantissimi appuntamenti tra arte, tradizioni e cultura: incontri letterari, saghe tipiche, proiezioni cinematografiche, tour guidati, conferenze scientifiche, iniziative per bambini e ragazzi, mostre scientifiche e artistiche e spettacoli circensi.

Giovedì 22 luglio, alle ore 21 chi ha voglia di divertirsi potrà andare presso Il Cortiletto in via Marconi 26, per passare un’altra bella serata estiva di svago in compagnia de “I giovedì del Cortiletto”, per rinfrescarsi dal caldo con bar, cocktail, musica, giochi e tanti altri intrattenimenti, organizzata da Associazione Carnevale Persiceto e Comune di Persiceto. Gli ingressi saranno gratuiti e consentiti a un numero limitato di persone; si consiglia quindi di presentarsi con anticipo per trovare posto. Prossimo e ultimo appuntamento giovedì 29 luglio. Per informazioni https://www.facebook.com/cortilettosgp/

Venerdì 23 luglio, tornano gli incontri scientifici presso il Planetario Comunale con un nuovo appuntamento speciale: alle ore 21 si svolgerà infatti “24 ore sotto il cielo”, apertura straordinaria del Planetario con proiezione del cielo a cura di Riccardo Bortolotti del Gruppo Astrofili Persicetani. Le prenotazioni sono aperte a un massimo di 25 persone; per iscriversi e riservare i posti inviare una mail a info@museocieloeterra.org inserendo nome, cognome, indirizzo e numero di telefono. Costo: interi € 4.50, ridotti € 3; per informazioni telefonare al numero 051.827067, o mandare una mail a info@museocieloeterra.org; ulteriori dettagli sui siti http://www.museocieloeterra.org e http://www.gapers.it

Questa settimana un doppio appuntamento con il cine-trekking, l’iniziativa per scoprire il nostro territorio con l’arte e il cinema di Gino Pellegrini, che comprende una visita guidata e a seguire la proiezione di un imperdibile film sul grande schermo: giovedì 22 e sabato 24 luglio partenza alle ore 18 dal Teatro Comunale per un nuovo tour nell’ambito di “Ciak, si gira! Il territorio bolognese raccontato attraverso tre maestri del cinema: Giorgio Diritti, Pupi Avati e Gino Pellegrini”, per visitare i luoghi di Pellegrini nel Centro Storico e approfondire la carriera e le opere dell’artista (prenotazioni, miriam.forni2013@gmail.com). Il progetto è sostenuto da Destinazione turistica Bologna metropolitana e da Bologna Welcome e organizzata da Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, Unione Reno Galliera, e dai Comuni Alto Reno Terme, Valsamoggia, San Giovanni in Persiceto e Minerbio in collaborazione con Fondazione Cineteca di Bologna, e fino a settembre racconterà il territorio bolognese tra Appennino e Pianura attraverso percorsi dedicati ai registi Pupi Avati e Giorgio Diritti e allo scenografo Gino Pellegrini.

L’itinerario si concluderà poi presso il Chiostro di San Francesco alle ore 21 con proiezioni cinematografiche di film a cui ha lavorato Pellegrini: giovedì 22 luglio verrà proiettato sul grande schermo “Un maggiolino tutto matto”, film di Robert Stevenson, con Dean Jones e Joe Flynn, un’avventura fantastica e fuori dagli schemi dove anche i Maggiolini possono diventare grandi amici: Jim Douglas, un pilota da corsa in declino che convive con il suo amico e meccanico Tennessee Steinmetz in una vecchia stazione dei pompieri abbandonata, trova un Maggiolino che sembra avere una volontà propria ed è capace di guidarsi da sé; inizialmente riluttante, Jim inizia a poco a poco a credere che davvero “Herbie”, come l’ha battezzato Tennessee, sia vivo e abbia un’anima. e che questo strano Maggiolino sia la sua ultima speranza di vincere una gara. Sabato 24 luglio sarà invece la volta di una vera e propria chicca, la commedia musicale simbolo del ’68 e della sua atmosfera rivoluzionaria “Alice’s restaurant”, diretta dal celebre regista Arthur Penn, e interpretata da Arlo Guthrie e Patricia Quinn: la pellicola è incentrata sulle vicende di Alice e Ray che tentano di formare in una chiesa sconsacrata una comunità alternativa che raccolga i figli orfani della fine degli anni Sessanta. Tra questi c’è Arlo, un giovane rocker che approda alla comunità dopo essere stato cacciato dal college dove si era iscritto, diciottenne, per evitare il servizio militare. L’esperienza di vita in comunità per lui si interrompe quando deve tornare a casa dal padre malato; al ritorno troverà che tutto è cambiato. L’ingresso alle proiezioni è gratuito; per prenotazioni scrivere all’indirizzo biglietteriateatro@comunepersiceto.it oppure recarsi presso il foyer del Teatro comunale in corso Italia 72, il mercoledì dalle ore 10 alle 12, la sera dello spettacolo dalle ore 20 presso il Chiostro di San Francesco. La rassegna cinematografica e il tour guidato fanno parte del cartellone “Parlami di Gino”, un programma di iniziative in omaggio al noto artista nell’anno in cui avrebbe festeggiato l’ottantesimo compleanno.

Le iniziative dedicate a Pellegrini prevedono inoltre la mostra dal titolo “Come un fiocco di neve. La vita artistica di Gino Pellegrini”, allestita all’interno della Chiesa di San Francesco (piazza Carducci 9) in collaborazione con le associazioni Officina Pellegrini e Ocagiuliva. L’esposizione, a ingresso gratuito, questa settimana sarà aperta giovedì 22 luglio dalle 20 alle 22, sabato 24 e domenica 25 luglio dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 20. Sarà possibile visitare la mostra fino al 19 settembre nei medesimi giorni e orari.

Sabato 24 e domenica 25 luglio proseguono le visite guidate gratuite a “Fisica Experience”, la nuova sezione del Museo del Cielo e della Terra. L’allestimento prevede un percorso con materiale espositivo ed esperienze interattive per far comprendere in modo semplice ed efficace importanti concetti di fisica: diversi punti di sperimentazione, aree multimediali interattive e riproduzioni di strumenti, oltre alla Sala Lamborghini dove i concetti della fisica e della ingegneria trovano la loro sintesi in automobili di grande originalità e bellezza. Ingresso consentito solo prenotando la visita guidata gratuita che si terrà al mattino dalle ore 10 alle 12 e al pomeriggio dalle 17 alle 19. Prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del venerdì precedente scrivendo all’indirizzo maa@agenter.it o telefonando al numero 051.6871757 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.

Ufficio stampa Comune Persiceto