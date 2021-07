Persiceto: Gruppo Consiliare Democratico “I numeri della rotonda”

24 giugno – Inaugurata oggi la nuova rotonda di via Bologna con svelamento della statua di San Giovanni Battista, opera di Nicola Zamboni e Sara Bolzani. La significativa riqualificazione di una zona di accesso del paese, resa possibile grazie al percorso di bonifica dell’area, avviato alla chiusura del distributore e conclusosi definitivamente nel 2016, si aggancia a due dati: costo complessivo della rotonda 420.000€, costo della scultura artistica 14.640€. Buona festa del patrono a tutti!

29 giugno – Rotonda atto secondo. Avevamo lasciato indietro un pezzo. 420.000€ rotonda + 14.460 della scultura e ancora (Determina 431 del 22/06/2021) 14.560 per gli interventi di ceramica e ancora 3.777 per calcolo statico base appoggio scultura e 28.655 per installazione scultura e arredo urbano. Costo complessivo arredo rotonda: 61.452€.

dalla pagina Fb Gruppo Consiliare Democratico