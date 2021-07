Persiceto, il Sindaco Pellegatti si candida per un secondo mandato

E’ con grandissima emozione che sono a ufficializzare la mia candidatura a Sindaco di San Giovanni in Persiceto anche per il prossimo mandato amministrativo 2021/2026. Dopo mesi di riflessione e grazie al sostegno della mia squadra di governo ho deciso di ricandidarmi per portare a compimento il profondo progetto di cambiamento che abbiamo promesso ai cittadini di Persiceto e Decima e iniziato ormai 5 anni fa.

Durante la campagna elettorale avremo modo di ripercorrere le tantissime cose (mamma mia quante!) fatte in questi primi anni e condividere la progettualità per il prossimo futuro sicuri del sostegno di quanti ci hanno accompagnato in questo nostro percorso.

Noi siamo pronti a proseguire il nostro impegno e ad accogliere a bordo tutti coloro che vorranno unirsi alla nostra squadra!

Ci vediamo mercoledì 21 luglio alla Casona alle ore 19.00 per brindare all’inizio di questa nuova avventura.