Persiceto ricorda il 2 agosto 1980

Martedì 3 agosto alle 21 presso il Chiostro di San Francesco, la Biblioteca “G.C. Croce” Sezione Adulti proporrà un incontro per commemorare l’anniversario della Strage della Stazione di Bologna e rendere omaggio alle vittime del tragico evento: durante la serata verrà presentato il libro per ragazzi “Davanti a quel muro” di Maria Beatrice Masella e Claudia Conti e proiettato il documentario “Davanti a quel muro – La rabbia e la scelta”, realizzati dalla Cooperativa Bacchilega in collaborazione con l’Associazione familiari delle vittime della strage di Bologna del 2 agosto 1980. Dopo i saluti dell’amministrazione comunale, interverranno le autrici del libro Maria Beatrice Masella e Claudia Conti, Paolo Bernardi, editore e presidente della Cooperativa Bacchilega, Paolo Lambertini, vice presidente dell’Associazione familiari delle vittime, Agide Melloni, autista del bus 37 e testimone, le autrici del documentario Lara Alpi, Francesca Gianstefani e Michela Sartori; modererà l’incontro Silvia Nicoli Marchesini della Biblioteca “G.C. Croce”.

Il libro narra una storia d’amicizia dai risvolti fantastici, che diventa occasione per parlare del terribile avvenimento in modo semplice e accessibile anche ai più giovani: Ernesto ha 15 anni, è in crisi con la scuola ed è innamorato di Ginni, la sua compagna di scuola con i capelli blu; la scuola che frequentano è vicino alla stazione di Bologna e il ragazzo vi si reca spesso quando non va a scuola; un giorno, nella sala d’attesa incontra uno strano ragazzo che legge il fumetto Ken Parker e che dice di provenire direttamente dagli anni ’80. Questo incontro, sconvolgente per Ernesto, mette in moto tutta una serie di riflessioni e di cambiamenti: cosa è successo il 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna? Perché quello strano ragazzo afferma di venire dagli anni Ottanta? Quanto è importante la memoria e la storia?

Prenotazione obbligatoria al numero 051.6812961 oppure scrivendo a bibliocroce@comunepersiceto.it

Riparte inoltre, dopo un anno di sospensione dovuto all’emergenza Covid-19, la Staffetta “Insieme per non dimenticare il 2 agosto 1980”, organizzata dal “Coordinamento staffette per il 2 agosto”, con il patrocinio della “Associazione familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980”, per mantenere viva la memoria della Strage di Bologna e delle persone che hanno perso la vita nel terribile atto terroristico: il percorso, iniziato dal Brennero per arrivare a Bologna lunedì 2 agosto, farà tappa a Persiceto nel pomeriggio di domenica 1° agosto, alle 17.45 circa; all’arrivo della Staffetta in piazza del Popolo, saranno presenti il Sindaco Lorenzo Pellegatti per un saluto istituzionale e alcuni rappresentanti dell’associazione Persicetana Podistica. Lunedì 2 agosto i podisti percorreranno l’ultimo tratto di staffetta, partendo da Calderara di Reno per arrivare alle 7.30 a Bologna in Montagnola, dove si incontreranno le staffette provenienti dal resto d’Italia per partecipare alla commemorazione del 41° anniversario della strage alla stazione di Bologna; in rappresentanza del Comune di Persiceto, alle celebrazioni ufficiali sarà presente Alessandro Bracciani, assessore a Comunicazione e Sviluppo economico.

La staffetta, nata nel 1981, compie quest’anno 40 anni. Dopo la prima edizione partita da Sesto Fiorentino, l’iniziativa, nel corso degli anni, si è evoluta su tutto il territorio nazionale. Il proposito di questa manifestazione sportiva è quello di rendere omaggio alle 85 vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, ma anche a tutte le vittime del terrorismo, per tramandare la memoria soprattutto tra i più giovani attorno alle vicende più critiche che hanno caratterizzato il nostro paese, come strumento di insegnamento e cultura per evitare che certi eventi si ripetano e per trasmettere il messaggio che il terrorismo si può affrontare ricercando la verità e difendendo la libertà e la democrazia. Alla staffetta è stata conferita la Medaglia d’Argento dai Presidenti della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano.

Ufficio Stampa Comune Persiceto