Persiceto Smart City – Potenziata la rete wi-fi libera e gratuita

Con le recenti installazioni completate nei giorni scorsi si è concluso il potenziamento della rete wi-fi, libera e gratuita, sul nostro territorio. Un progetto iniziato due anni fa che che ha visto la collaborazione del nostro Comune, del SIAT (Servizi informatici di Terred’Acqua) e di Lepida spa.

21 nuovi Access Point, installati tra Persiceto, Decima e le Budrie che contribuiranno a ridurre il digital divide e a rendere la nostra città più smart con una connessione ad internet più potente e maggiormente diffusa.

Ecco il dettaglio delle installazioni:

n.1 Scuola Elementare Delle Budrie

n.2 Scuole Quaquarelli (lato San Francesco)

n.3 Museo della Fisica

n.4 Scuole Medie Mameli entrata principale (in esterno)

n.5 Centro Civico di Decima

n.6/7 Porta Garibaldi (2 access point) uno verso Corso Italia e uno su via Cento

n.8/9 Porta Vittoria (2 access point) uno verso Corso Italia e uno verso i viali

n.10/11 Portico comunale (2 access point) uno verso la piazza e uno verso via Rambelli

n.12 Campanile in Piazza del Popolo (a fianco al monumento ai caduti)

n. 13/14 Biblioteca (2 access point) uno lato Parco Pettazzoni e uno lato piazza Garibaldi

n.15 Protezione civile

n.16 Osservatorio

n.17 Palestra Tirapani

n.18/19 Zona piscine (2 access point) uno lato basket campo esterno e uno lato piscina scoperta

n.20 Scuole elementari Romagnoli

n.21 Stazione dei treni (di fronte all’entrata)

dalla pagina Fb Lorenzo Pellegatti