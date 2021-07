Piscina San Giovanni Persiceto: attenzione ai parcheggi!

In alcune giornate alcune macchine sono state parcheggiate all’interno del parco pubblico del centro sportivo. Ovviamente non è consentito. Siamo consci del fatto che il parcheggio attorno all’impianto al momento non sia abbondante e consigliamo di utilizzare il vicinissimo spazio di via Castagnolo a soli 3 minuti a piedi dalla piscina. Presto il numero dei posti aumenterà sensibilmente grazie al nuovo parcheggio su via Castelfranco. Per il momento però vi chiediamo di fare attenzione a non invadere le aree verdi. Grazie mille per la collaborazione!

dalla pagina Fb Piscina San Giovanni Persiceto