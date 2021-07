Eccoci di nuovo anche quest’anno con La Sagra dei Sapori di Corte Castella, sempre in versione ridotta e rivisitata! Così gli organizzatori, l’Associazione Re Fagiolo di Castella, ci introducono all’edizione 2021 della manifestazione. Una quattro giorni, dal 2 al 3 luglio e dal 9 al 10 luglio, presso lo spazio antistante i capannoni del carnevale di San Matteo della Decima, in cui degustare un menù a tema tutte le sere, ascoltare ottima musica dal vivo, mangiando una fetta di cocomera, bevendo una birra o un cocktail sotto le stelle nel Bar dei ’65.

Apertura ristorante e taverna ore 20:00, inizio live ore 21:30. Gradita la prenotazione perché i posti saranno limitati. Per info: Carlo 3393067112, Michela 3296643928.

Gli organizzatori ricordano il rispetto delle attuali norme anti Covid. Lo staff sarà dotato di mascherine e provvederà alla pulizia e disinfezione delle superfici per garantirvi il massimo della sicurezza.

Venerdì 2 musica dal vivo con Remedy Acoustic Duo (cover rock), sabato 3 Just For Now Trio (pop-jazz), venerdì 9 Anthem Acoustic Duo (cover a 360°), sabato 10 Bulbo Acoustic Duo (acoustic cover).