Sala: giovani volontari della Protezione Civile per il “bene comune”

Un progetto pensato da un po’, di cura del bene comune, partito dai più giovani volontari della Protezione Civile di Sala Bolognese, accolto da tutta l’Associazione e dall’Amministrazione Comunale. Farlo partire oggi (3 luglio ndr), nonostante le difficoltà dei giorni scorsi, acquisisce ancora più valore.

Ed è bello anche che il primo luogo in cui è iniziata la pulizia e la cura del bene pubblico sia il Parco intitolato a Laura Prati a Padulle e che sia avvenuto proprio oggi. Laura Prati era la Sindaca di Cardano al Campo che il 2 luglio del 2013 mentre era a lavoro per la sua comunità venne ferita a morte “semplicemente” per aver svolto con rettitudine il proprio dovere da Sindaco. Un esempio.

Ed oggi ciò che è iniziato, con tutta l’energia e la freschezza dei più giovani va esattamente nella direzione di quell’esempio: l’amore e la cura per il bene comune, il proprio tempo ed impegno messo a disposizione di tutti, la condivisione di questi momenti con gli altri uniti alla ritrovata voglia di ricominciare dopo i durissimi mesi scorsi.

Insieme si riparte.

Con la cura e l’attenzione di tutti gli spazi pubblici possono essere sempre più belli.

Insieme si può e le ragazze ed i ragazzi che sono ora al lavoro al parco stanno dando un grande esempio di impegno, dedizione e di consapevolezza: i parchi sono un bene di tutti, così come le panchine, le fontanelle…

Insieme si riparte.

dalla pagina Fb Condividere Sala Bolognese