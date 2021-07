Sant’Agata Cosplay & GoticaMente 2021: un grazie a tutti

Ora che si sono spente le luci sulla ribalta e siamo tutti un po’ più rilassati vogliamo ringraziare tutti quanti si sono prestati alla buona riuscita del nostro 4° evento.

Tra tanti, Ermes Quadri, Lisa Lambertini, Alessandro Thaurwath Ahrens, Barbara Morrison, Emy Imy Morfino, Marvin Naungayan – Eldran, Monica De Paoli, Serena Milesi, Bart, tutti i #Vampiridexterhall che hanno partecipato alla 2a edizione di Goticamente Arte e Fantasia, tutti i Cosplayer che hanno animato la 4a Edizione di Sant’Agata Cosplay e Tana delle Tigri Italian Cosplayers, l’amico Daniele Procacci per averci donato la bellissima immagine della locandina dell’evento.

Desideriamo anche ringraziare Joe Bavota Remembers Elvis , che con la sua eccezionale interpretazione ha affascinato il pubblico.

E non ultimi i Queen Vision che hanno dato il via alle nostre serate.

Un particolare abbraccio ai giovanissimi che con entusiasmo e timidezza si affacciano nel mondo del cosplay.

Nuovamente grazie, grazie, grazie!!!Infine, un ringraziamento particolare all’Amministrazione Comunale di Sant’Agata Bolognese e al sindaco Giuseppe Vicinelli.

Nello scusarci se abbiamo dimenticato qualcuno inavvertitamente, vi invitiamo tutti fin d’ora alle prossime edizioni!!!

Emidio e Franco

dalla pagina Fb Pro Loco Sant’Agatese