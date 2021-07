Una raccolta fondi per sostenere i genitori di Chiara

Il sindaco Marco Martelli ha ricevuto, dal collega Daniele Ruscigno, il seguente messaggio che condividiamo:

“Care colleghe, cari colleghi, vi ringrazio per i tanti messaggi di vicinanza che mi avete mandato per i tragici fatti che hanno coinvolto la comunità di Valsamoggia ma più in generale tutta la comunità di Bologna.

Abbiamo organizzato, in accordo con la famiglia, una raccolta fondi per sostenere anche concretamente i genitori di Chiara, che devono sostenere le spese, al di fuori delle loro ordinarie possibilità economiche, di un iter processuale che si preannuncia non così semplice.

Abbiamo scelto una piattaforma di raccolta fondi realizzata proprio a Bologna, che ha tutte le garanzie di trasparenza e tracciabilità. Vi chiedo se possibile di divulgare la campagna e se lo riterrete opportuno di favorirne la partecipazione. Grazie davvero e un abbraccio.”

Tutte le informazioni per potere effetturare una donazione, si trovano qui: https://www.facebook.com/DanieleRuscigno1/posts/4198778890213909

dalla pagina Fb del Comune di Crevalcore