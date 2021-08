18 agosto, nuovo appuntamento con il “Cinema all’aperto” ad Anzola

Mercoledì 18 agosto ore 21

Piazza Berlinguer – Anzola dell’Emilia

Nelle tue mani di Ludovic Bernard con Con Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas, Jules Benchetrit, Karidja Touré, Elsa Lepoivre. Francia, 2018

Mathieu Malinski è un ragazzo delle banlieue che vive di espedienti. Pierre Geithner, direttore del Conservatorio di Parigi, dopo averlo sentito suonare Bach al pianoforte nella hall della Gare de Lyon, non ha dubbi sul suo talento ma Mathieu fa resistenza e si mette nei guai con la legge. Arrestato per furto, chiede aiuto a Pierre che fa commutare la detenzione in una misura alternativa da scontare in Conservatorio…

Prenotazione obbligatoria con tetto massimo di 200 posti a serata.

La prenotazione si dovrà effettuare online cliccando su questo link

Visto l’evolversi della situazione epidemiologica, in linea con le vigenti disposizioni normative, per accedere alla rassegna, a partire dalla data del 18 agosto, sarà obbligatoria l’esibizione del green pass e di un documento di identità in corso di validità.

Per info Servizio Cultura

patrizia.caffiero@comune.anzoladellemilia.bo.it o biblioteca@comune.anzoladellemilia.bo.it o telefonare in biblioteca dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19, il sabato dalle 9 alle 12.30 al 0516502222 (la biblioteca chiude dal 10 al 21 agosto).

comune.anzoladellemilia.bo.it