19 agosto, con Sereserene appuntamento a Caselle di Crevalcore

Un nuovo appuntamento con la musica ci aspetta all’interno della rassegna Sereserene 2021, per una serata al ritmo della musica soul, pop e R&B!

Jennifer Vargas Trio, giovedì 19 agosto 2021, ore 21.15, Campo sportivo, loc. Caselle

Jennifer Vargas è una cantante di origine cubana cresciuta in Toscana che, nonostante la giovane età, vanta già collaborazioni d’alto livello, come quelle con gli Hallelujah Gospel Singers, coro della cantante americana Cheryl Porter, con Zucchero Fornaciari e Mario Biondi.

Ha partecipato a vari programmi televisivi e talent come “Amici”, “X Factor” e “The Voice of Italy” e ha avuto anche esperienze in musical come “Mamma Mia” e “La Bella e La Bestia”.

Un concentrato di energia pop, soul e R&B, sulle note di piano, basso e batteria, da non perdere!

Tutte le informazioni a questo link

In caso di maltempo lo spettacolo sarà recuperato mercoledì 25 agosto.

dalla pagina Fb del Comune di Crevalcore