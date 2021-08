Alberi a Persiceto: nel 2021 abbattuti 25 e piantati 107

Ogni sei mesi viene effettuato un monitoraggio delle piante presenti sulle aree pubbliche del territorio comunale (oltre 12.000), al termine del quale viene redatta la relazione sulla Valutazione di Stabilità degli Alberi che fornisce indicazioni sulle potature da eseguire o sulla necessità di abbattimento degli esemplari divenuti pericolosi nel tempo. In base alla perizia effettuata a luglio 2021, per la pubblica incolumità sono risultati necessari la potatura di 129 piante e l’abbattimento di 25 alberi iniziato nei mesi scorsi. A inizio 2021 sono state inoltre messe a dimora 107 nuove piante.

La Valutazione della Stabilità degli Alberi è un metodo di analisi recente e in continua evoluzione, di cui il Comune di Persiceto si avvale per determinare la propensione al rischio di caduta degli alberi, anche tramite la rilevazione dei danni determinati da funghi che si nutrono di legno e quindi formano cavità o marcescenze nei tronchi, nei rami e nelle radici. La valutazione viene affidata a ditte specializzate e svolta due volte all’anno: al termine della perizia viene redatta una relazione tecnica che riporta i rilievi effettuati e l’indicazioni di quali piante è necessario potare o abbattere, perché divenute instabili e pericolose, in base alla quale il Comune programma le attività di potatura e abbattimento. Nel corso degli ultimi anni, stagioni pesantemente secche hanno reso molte piante meno vigorose e più soggette al disseccamento e hanno comportato criticità anche per esemplari di grandi dimensioni, come i pioppi del centro sportivo di via Castelfranco; l’abbattimento degli esemplari è limitato alle uniche situazioni di potenziale pericolo su area pubblica (strade e zone verdi).

La perizia effettuata a luglio 2021 riporta una tendenza in calo negli abbattimenti rispetto agli anni precedenti, come riepilogato di seguito. Dove possibile, il Comune ha provveduto al consolidamento degli alberi a rischio, riuscendo a salvare 11 esemplari. Ogni anno è inoltre prevista la messa a dimora di nuove piante per aumentare la popolazione arborea sul territorio comunale, che conta oltre 12.000 alberi; se possibile le nuove piantumazioni vengono fatte dove è stato necessario abbattere (ad esempio lungo i viali di circonvallazione) oppure in altre aree idonee. Nella stagione invernale 2020/2021 sono stati piantati 237 nuovi alberi in diverse aree, tra cui la zona intorno al campo di tiro con l’arco, il parco di via Fermi e davanti al cimitero di Decima.

Per garantire l’attecchimento e la crescita delle nuove piante, è necessaria un’adeguata preparazione in vivaio, soprattutto a livello dell’apparato radicale, che deve risultare privo di grosse radici mozzate e ricco di piccole radici in grado di assorbire acqua e minerali dal suolo. Nella maggior parte dei casi si tratta quindi di piante di dimensioni ridotte, che devono essere adeguatamente irrigate nei primi anni dalla messa a dimora. Riepilogo degli ultimi anni:

anno 2021, abbattuti 25 alberi, piantati 107

anno 2020, abbattuti 93 alberi, piantati 130

anno 2019, abbattuti 223 alberi, piantati 315

anno 2018, abbattuti 101 alberi, piantati 76

anno 2017, abbattuti 24 alberi, piantati 30

anno 2016, abbattuti 77 alberi, piantati 33

dal 2016 al 2021, 543 alberi abbattuti e 691 alberi piantati

Per prevenire le situazioni di rischio è inoltre fondamentale la cura delle piante. Nello scorso mese di luglio è stata effettuata la rimonda dei rami secchi presso le aree giochi del Centro sportivo del capoluogo del parco Sacenti a Decima. Nei prossimi mesi invernali proseguirà la potatura razionale degli alberi per eliminare i rami secchi, effettuare interventi di contenimento e alleggerimento utili a ridurre il carico della chioma e prevenire il rischio di caduta, asportare i rami danneggiati appesi o con gravi difetti strutturali e riequilibrare e bilanciare la chioma al fine di favorirne il corretto sviluppo strutturale.

