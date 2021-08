Bando regionale per interventi di forestazione urbana: Calderara tra i Comuni ammessi al finanziamento

Si chiamerà Bosco di via Roma e sarà un piccolo polmone verde in un’area ai margini della zona industriale che diventerà strategica in termini di sostenibilità e biodiversità. Entro la fine di quest’anno, in un rettangolo di circa 3 mila metri quadrati oggi adibito a seminativo e di proprietà dell’Amministrazione, saranno piantati 198 alberi e 22 arbusti: un vero e proprio bosco cittadino, per il cui progetto Calderara di Reno è tra i 36 Comuni emiliano-romagnoli selezionati nell’ambito del bando regionale per interventi di forestazione urbana. Il riconoscimento della bontà del percorso arriverà sotto forma di finanziamento da parte della Regione per il 75% dell’importo, mentre il restante 25% sarà reperito nel bilancio comunale.

L’area si trova in località Torretta, nella zona nord del Bargellino, ed è collegata al centro da un sistema di strade, anche ciclabili, che contemporaneamente all’intervento saranno valorizzate e permetteranno così di creare continuità col centro abitato. Nel progetto, realizzato a cura dell’azienda Sustenia, si presentano uniti l’aspetto naturalistico e quello della fruizione: per questo tra le specie, tutte individuate tra quelle tipiche della pianura, ci sono sia le querce che diversi alberi da frutto, dal ciliegio al pero al noce e tanti altri.

Un piccolo bosco (circa 80 metri di lunghezza, 36 di larghezza) dalla grande importanza per la sostenibilità, la rigenerazione, il vivere sano. «Lo abbiamo voluto chiamare “Bosco di via Roma” – commenta il sindaco Giampiero Falzone – perché sarà raggiungibile dalla vecchia via Roma, oggi pedonale e molto frequentata da pedoni e biciclette. Anche per questo abbiamo previsto nel piano di manutenzione stradale 2021 l’asfaltatura del tratto e l’illuminazione a led lungo tutto il percorso, oltre a dotazioni di arredi urbani. Un modo per riqualificare una zona un po’ abbandonata che a breve diventerà la porta di ingresso a questo bosco urbano. Ne andiamo orgogliosi per l’importante impatto ambientale che genererà, e perché sarà un ulteriore tassello, fondamentale, nel completamento della città verde che abbiamo in mente. Ancora una volta ringrazio l’ufficio ambiente del Comune, l’assessore Clelia Bordenga e Sustenia-ecologia applicata, che ha curato meticolosamente gli aspetti progettuali. Con questa iniziativa daremo il nostro personale, importante contributo all’idea della Regione di dotare il territorio emiliano-romagnolo di un vero e proprio corridoio verde».

Il progetto si inserisce dunque all’interno del percorso regionale “Quattro milioni e mezzo di alberi in più. Piantiamo un albero per ogni abitante dell’Emilia-Romagna”: in particolare, Calderara ha partecipato al “Bando 2021 per la concessione di contributi ai comuni di pianura per interventi di forestazione urbana”, e nello specifico all’intervento destinato a piantagioni forestali permanenti con superficie non inferiore ai 2 mila metri quadrati e l’utilizzo di specie autoctone particolarmente performanti nell’assorbimento dei principali inquinanti. Le 220 nuove piantumazioni si aggiungeranno alla fascia boscata di recente approvazione nella zona tra Lippo e l’aeroporto, alla duna verde di via Pertini ora in fase di crescita e alle piantagioni effettuate ogni anno in occasione della festa dell’albero. L’obiettivo è una città in cui il verde sia non solo il colore dominante, ma uno stile di vita e un esempio per le generazioni future.

Ufficio Stampa e Comunicazione

Comune di Calderara di Reno