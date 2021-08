Comune Anzola: verità, giustizia, memoria. Bologna 2 agosto 2021

Alcune immagini di stamani, 2 agosto.

Tantissime persone, cittadini, associazioni, sindacati, volontariato, amministratori, politici, per non dimenticare il 2 agosto 1980, per commemorare le 85 vittime di una delle stragi più efferate, rappresentate con forza dell’Associazione dei familiari delle vittime. Un corteo di persone che con la loro presenza hanno rafforzato la memoria storica di chi vuole costruire, proteggere, ancora e sempre la nostra democrazia.

Per il Comune di Anzola era presente la Vice Sindaco Giulia Marchesini.

Il 2 agosto 1980, alle ore 10,25, una bomba esplose nella sala d’aspetto di seconda classe della stazione di Bologna.

Lo scoppio fu violentissimo, provocò il crollo delle strutture sovrastanti le sale d’aspetto di prima e seconda classe dove si trovavano gli uffici dell’azienda di ristorazione Cigar e di circa 30 metri di pensilina. L’esplosione investì anche il treno Ancona-Chiasso in sosta al primo binario.

Il soffio arroventato prodotto da una miscela di tritolo e T4 tranciò i destini di persone provenienti da 50 città diverse italiane e straniere.

Il bilancio finale fu di 85 morti e 200 feriti.

La violenza colpì alla cieca cancellando vite, sogni, speranze.

Non dimentichiamo…

dalla pagina Fb del comune di Anzola