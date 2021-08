Crevalcore, stranieri denunciati per indebita percezione del reddito di cittadinanza

I carabinieri di Crevalcore hanno denunciato 25 persone, tra uomini e donne, tutti di nazionalità straniera, per indebita percezione del reddito di cittadinanza.

I denunciati, di età compresa tra i 22 e i 65 anni e di nazionalità magrebina, rumena e pakistana, sono stati segnalati alle autorità competenti per aver percepito illecitamente l’ammontare complessivo di 65mila euro.

Gli uomini dell’Arma proseguiranno nelle indagini per capire se nell’intera vicenda non vi sia il coinvolgimento di alcuni servizi di patronato, che potrebbero aver agevolato la compilazione della documentazione atta alla ricezione del reddito di cittadinanza.