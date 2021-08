Crevalcore, ultimo appuntamento con il cinema in piazza

Eccoci giunti al quarto e ultimo appuntamento con il “Grande cinema italiano in piazza”, in collaborazione con la Cineteca di Bologna.

“La decima vittima” (1965), martedì 10 agosto alle 21.15, Piazza Malpighi.

Nel 25° anniversario della morte di Marcello Mastroianni, il cinema all’aperto chiude in bellezza con un classico di Elio Petri, tratto dal racconto di fantascienza “La settima vittima” di Robert Sheckley, interpretato da Mastroianni e Ursula Andress con la sceneggiatura di Ennio Flaiano e Tonino Guerra.

In un futuro prossimo, per contenere l’aggressività e la violenza, viene istituita una competizione mondiale chiamata la Grande Caccia che dà agli iscritti licenza di uccidere. Un computer designa le coppie di partecipanti nel ruolo di cacciatore e vittima e il superstite ottiene denaro e fama… un’opera unica nella sua epoca per la particolare colonna sonora e le suggestioni visive tra surrealismo, pop art e arte concettuale.



dalla pagina Fb del Comune di Crevalcore