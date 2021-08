Elezioni Comunali Persiceto, 9 incontri tra la candidata Sara Accorsi e la cittadinanza

Confronti aperti

L’obiettivo è quello di scrivere insieme alla gente il programma per il futuro di Persiceto, Decima e di tutte le frazioni; per realizzarlo la candidata sindaca Sara Accorsi ha pianificato ed organizzato nel mese di agosto una serie di nove incontri in zone diverse del territorio comunale, dedicati ai temi più sentiti della nostra comunità, tutti con lo stesso orario d’inizio: le nove di sera.

Sara si metterà a disposizione della cittadinanza per parlare dei progetti di cui Persiceto, Decima e tutte le frazioni hanno bisogno: dalla salute alla viabilità, dal lavoro alla scuola, dall’ambiente alla mobilità, dallo sport alla viabilità, dalla rigenerazione urbana al marketing territoriale e alla cultura.

Il ciclo di incontri inizierà ufficialmente lunedì 9 agosto a San Matteo della Decima, presso la Piazzetta del Centro Civico, in cui si affronterà l’importante argomento della salute e si chiuderà giovedì 26 agosto, al parco di via Berlinguer a San Giovanni in Persiceto, con la tematica relativa alla formazione, imprese e lavoro.

Lunedì 9 agosto, ore 21

San Matteo della Decima, piazzetta Centro Civico

– Parliamo di salute

Martedì 10 agosto, ore 21

San Giovanni in Persiceto, parco di via Biancolina

– Parliamo di ambiente

Mercoledì 11 agosto, ore 21

Amola, parco Arci Piolino

– Parliamo di viabilità

Giovedì 12 agosto, ore 21

San Giovanni in Persiceto, piazzetta Betlemme

– Parliamo di rigenerazione urbana

Martedì 17 agosto, ore 21

San Giovanni in Persiceto, piazzale della stazione

– Parliamo di marketing territoriale

Mercoledì 18 agosto, ore 21

Le Budrie, parco di via Santa Clelia

– Parliamo di mobilità sostenibile

Martedì 24 agosto, ore 21

San Giovanni in Persiceto, parco dell’orto botanico

– Parliamo di cultura

Mercoledì 25 agosto, ore 21

San Giovanni in Persiceto, parco di via Massarenti

– Parliamo di scuola, giovani e sport

Giovedì 26 agosto, ore 21

San Giovanni in Persiceto, parco di via Berlinguer

– Parliamo di formazione, imprese e lavoro

Partito Democratico di San Giovanni in Persiceto