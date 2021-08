Fratelli d’Italia in merito allo scioglimento del corpo di Polizia Locale di Terred’Acqua

Sarebbe troppo facile per noi limitarci a dire “ve lo avevamo detto” in merito allo scioglimento del corpo di polizia locale di Terred’Acqua. Non era una previsione particolarmente difficile, sarebbe bastata un minimo di umiltà da parte delle Amministrazioni a guida PD per ascoltare le persone che compongono questo fondamentale servizio. Sono anni, infatti, che gli agenti ci segnalano le numerose criticità finalmente palesate nell’accordo per lo scioglimento.

Ma ora è il momento di pensare al futuro. È fondamentale non commettere gli errori del passato nel riprogettare i servizi ora rientrati nei singoli comuni e noi siamo pronti con le nostre idee e proposte.

Contestualmente sarà da definire il destino dell’Unione dei Comuni ormai svuotata di ogni significato con lo scioglimento del corpo di polizia locale. Comunichiamo fin d’ora che ci opporremo ad ogni ulteriore cessione di competenze dei comuni verso l’Unione per cercare di tenerla in vita. Ogni decisione in questo senso, infatti, è stata fallimentare e non vorremmo trovarci fra qualche anno a dire nuovamente “ve lo avevamo detto” perché stiamo parlando di servizi fondamentali per la cittadinanza.

Lorenzo Donato

Responsabile Fratelli d’Italia per i Comuni di Terred’Acqua e Consigliere Comunale a Calderara di Reno