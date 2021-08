Hub vaccinale Calderara: dal 18 agosto sarà in via Armaroli

L’hub vaccinale del Comune di Calderara va verso il trasloco. Il 18 agosto il centro di somministrazione dei vaccini si sposterà dal Pederzini di via Garibaldi alla struttura di via Armaroli 15: si tratta di un edificio che attualmente funge da hub interaziendale gestito dalla Bonfiglioli Spa e da questa viene messo ora a disposizione della comunità per il prosieguo della campagna anti Covid 19.

Cesserà quindi le somministrazioni a metà agosto il centro allestito nel palasport del Pederzini: avviato lo scorso 30 marzo e portato avanti col sostegno di Comune e Distretto Pianura Ovest dell’Ausl di Bologna e la collaborazione delle associazioni del territorio e dell’Unione polisportiva Calderara che gestisce le strutture sportive, l’hub, uno dei tre presenti nell’Unione Terred’Acqua, ha contribuito al decollo dei numeri della vaccinazione nel territorio. Nel Comune di Calderara, in particolare, secondo dati riferiti al 1° agosto ha ricevuto almeno una dose di vaccino il 70,1% della polazione sopra i 12 anni, ossia 8533 persone. Si tratta di uno dei numeri più alti nella Città Metropolitana, è destinato a salire e fa ben sperare per il prosieguo di una campagna che Ausl e Amministrazione comunale sperano sempre più serrata.

