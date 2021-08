Il Comune di Sala Bolognese sull’APP IO

I cittadini di Sala Bolognese adesso hanno a propria disposizione un unico punto di accesso veloce e sicuro, sempre a portata di mano, dal quale gestire comunicazioni e pagamenti dai tributi ai servizi scolastici alle sanzioni, ma anche le quote per l’uso delle sale Comunali, per le luci votive e molto altro ancora.

“Con l’inserimento in IO portiamo a compimento il percorso iniziato anni fa di digitalizzazione dei servizi per i nostri cittadini” – commentano con entusiasmo il Sindaco Emanuele Bassi e la La Vice Sindaca e Assessora alla Comunità Digitale, Eleonora Riberto: “Abbiamo iniziato abilitando le identità digitali, poi ci siamo impegnati a migliorare la connettività sul territorio fino ad ottenere l’allacciamento della fibra ottica, abbiamo proseguito con i pagamenti on line e le iscrizioni su portale, ed eccoci qui ora: attraverso questa app diventata nota ai più con il Cash Back sarà ora possibile accedere ai servizi, prendere appuntamenti, pagare tutti i servizi del nostro Comune, in pochi istanti ricevendo avvisi e comunicazioni su scadenze e aperture iscrizioni, riducendo tempi e distanze. Un’opportunità in cui abbiamo creduto molto: sembra un’operazione banale, ma non lo è. Sono stati mesi di formazione e lavoro per gli uffici, ma oggi il risultato è sotto i nostri occhi, in una piccola icona sullo strumento che utilizziamo in modo intensivo quotidianamente. Quindi oggi siamo proprio orgogliosi di poter informare di questa grande e nuova opportunità, questa volta si, decisamente smart”.

Tutti i dettagli–> https://www.comune.sala-bolognese.bo.it/…/il-comune…

dalla pagina Fb Condividere Sala Bolognese