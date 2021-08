Le Budrie di Persiceto, inaugurato nuovo spazio a supporto dell’attività sportiva

Sabato 7 agosto, presso il Centro sportivo a Le Budrie, è stato inaugurato un nuovo spazio che sarà adibito a circolo polivalente, a supporto dell’attività sportiva e della comunità.

La realizzazione di questi nuovi locali è stata curata dell’associazione Tre Borgate, come previsto nella proposta che presentarono in occasione della partecipazione all’avviso pubblico per l’assegnazione dell’impianto comunale di calcio tre anni fa.

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto