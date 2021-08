Lippo: modifiche alla viabilità per lavori di allaccio alla fognatura pubblica

La viabilità sarà temporaneamente modificata nelle giornate dal 25 al 30 agosto compresi, dalle ore 08:30 alle 20:00.

Il tratto interessato dai lavori di scavi stradali comprenderà la Rotonda Bonazzi, Via San Vitalino e Via Due Scale nella frazione di Lippo a Calderara di Reno.

Nello specifico, come da ordinanza n. 374 del 20/08/2021, sarà istituito il senso unico alternato su tre fronti, regolato a vista da personale addetto per rendere dinamica la scelta di agevolare un flusso di circolazione piuttosto che l’altro, soprattutto in base alle effettive necessità del traffico.

Segnaliamo che ci potranno, comunque, essere rallentamenti ed incolonnamenti e consigliamo alle autovetture provenienti da:

– Bologna con direzione Longara o Calderara di proseguire diritto sulla via Aldina fino a via Ungheri;

– Longara e Calderara con direzione Bologna, alla Rotonda Bugli proseguire sulla via Ungheri e poi imboccare la via Aldina;

Ogni sera la circolazione sarà regolarmente ripristinata.

La Polizia Locale monitorerà il cantiere e la situazione relativa alla viabilità valutando, se necessario, ulteriori e contingenti modifiche alla circolazione.

dalla pagina Fb del Comune di Calderara