“Miss Grand Prix 2021”, arriva una fascia per la bolognese Giulia Milani

Ritorno da Pescara con fascia in valigia per la 22enne di Bologna Giulia Milani approdata alla finalissima nazionale di Miss Grand Prix 2021 andata in scena lo scorso sabato sul lungomare della città abruzzese sotto l’egida di patron Claudio Marastoni.

Giulia non ha conquistato la corona più ambita (il titolo di “Miss Grand Prix 2021” è infatti andato alla bresciana Gabriella Bonizzardi), ma per l’esponente felsinea c’è comunque la soddisfazione di essere arrivata tra le nove ragazze più belle d’Italia, al termine di una selezione che ha visto dapprima scremarsi da 45 a 23 le pretendenti e poi, successivamente, da 23 a 15 e, infine, da 15 alle 9 che si sono contese le fasce nazionali in palio.

Per Giulia Milani la fascia di “Miss Grand Prix Moto 2021”, molto ambita in un concorso che, fin dal nome stesso, da sempre abbina il mondo dello spettacolo e della moda a quello dello sport e dei motori.

Quella di sabato a Pescara è stata una vera e propria parata di stelle del mondo dello spettacolo italiano con Federico Moccia, Manuela Arcuri, Beppe Convertini, Leo Gassmann, Jo Squillo, Roberta Beta e tanti altri grandi nomi.

Il concorso di “Miss Grand Prix”, giunto quest’anno alla sua 34esima edizione, è organizzato dall’agenzia Claudio Marastoni con il sostegno e la partnership di Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, Bomba Energy Drink oltre al patrocinio del Comune di Pescara.

Ufficio stampa MISS GRAND PRIX 2021