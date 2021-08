Padulle di Sala Bolognese: “Agosto in Festa” a Casa Largaiolli

Edizione straordinaria della nostra tradizionale sagra del Tortellone e della Carne alla Griglia, questa volta eccezionalmente nel mese di Agosto!

Anche per questa edizione “particolare” la nostra festa di autofinanziamento offre, in un ampio spazio all’aperto, ristorante coperto con tortelloni fatti in casa, gramignone, carne alla brace, borlenghi, tigelle e piatti vegetariani, spettacoli gratuiti, Campo Scuola della Protezione civile per i più piccoli, spazio bimbi e mercatini.

Vi aspettiamo, dal 18 al 22 di Agosto a Casa Largaiolli di Padulle di Sala Bolognese per serate di buona cucina e di buona compagnia!

dalla pagina Fb Volontariato Protezione Civile Sala Bolognese