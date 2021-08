L’Amministrazione comunale si unisce al cordoglio per la morte di Pio Lodi, che per tanti anni è stato presidente dell’associazione VPCP – Volontari Protezione Civile Persiceto ODV.

In questa foto un momento del 20° anniversario dell’associazione nel 2009.

Grazie di cuore per l’impegno e la passione dedicati alla comunità persicetana e non solo.

dalla pagina Fb Comune Persiceto