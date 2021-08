Persiceto, prorogata la chiusura del Centro raccolta rifiuti del capoluogo

La chiusura del Centro di raccolta rifiuti in via Bologna, per lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione volti a migliorare le modalità di accesso degli utenti e di gestione dei conferimenti, è stata prorogata almeno fino alla fine del mese di agosto; durante questo periodo sarà possibile conferire i rifiuti al Centro di Raccolta di San Matteo della Decima, in via Nuova 38/c.

Il Centro raccolta rifiuti di Decima è aperto nei seguenti giorni e orari:

martedì e giovedì dalle 8 alle 13

mercoledì e venerdì dalle 14 alle 17

sabato dalle 8 alle 16.

Per le utenze domestiche è attivo il servizio di ritiro gratuito degli ingombranti a domicilio (informazioni e prenotazioni al numero verde 800.276650).

All’esterno del Centro di raccolta in via Bologna continuerà comunque la distribuzione di sacchi e bidoni per la raccolta differenziata nei seguenti orari:

martedì, giovedì e sabato dalle 8 alle 16

mercoledì dalle 14 alle 17

venerdì dalle 8 alle 13.

Per ulteriori informazioni consultare il sito di Geovest www.geovest.it, scrivere a info@geovest.it o chiamare il numero verde 800.276650.

comunepersiceto.it