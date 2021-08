Persiceto, sul balcone del Municipio sventola una nuova bandiera

Davanti al Municipio sventola una nuova bandiera!

La bandiera comunale è stata realizzata in concomitanza con l’adeguamento dello stemma alle regole araldiche vigenti.

A seguito di delibera del Consiglio comunale è stato avviato e concluso l’iter per ottenere dal Presidente della Repubblica la concessione della bandiera comunale, che riporta il nuovo stemma su fondo bianco e azzurro.

Nei prossimi giorni la nuova bandiera verrà esposta anche presso la sede di via D’Azeglio e presso il Centro civico di San Matteo della Decima.

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto