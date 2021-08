Tanti auguri a Nita Zambelli e ad Appio Canali, che in questi giorni hanno festeggiato il loro centesimo compleanno insieme ai familiari.

Anche il Sindaco Lorenzo Pellegatti ha portato i suoi saluti e, com’è consuetudine in queste occasioni speciali, ha consegnato loro una pergamena celebrativa a nome dell’Amministrazione comunale per congratularsi per lo straordinario traguardo raggiunto.

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto