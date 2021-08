Persiceto, una scultura in ricordo della famiglia Borghesani

Da alcuni giorni all’ingresso di Palazzo SS. Salvatore troverete ad accogliervi “La lettrice”, una scultura in bronzo realizzata dall’artista Nicola Zamboni e inaugurata sabato 7 agosto.

L’opera è stata donata al Comune da Carlo Alberto Barbieri in ricordo della famiglia dello zio Gian Carlo Borghesani.

Per l’occasione sono intervenuti il Sindaco Lorenzo Pellegatti, l’assessore alla Cultura Maura Pagnoni, lo scultore Nicola Zamboni e il donatore Carlo Alberto Barbieri.

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto