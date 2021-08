Pronta la lista di Europa Verde di Bologna per comunali del 3 e 4 ottobre

Parte in questi giorni la raccolta firme per la presentazione della lista di Europa Verde -Verdi alle elezioni comunali di Bologna.

Trentasei candidati/e rappresentativi/e della società bolognese e schierati/e per la vera svolta verde sempre più necessaria a Bologna per farla diventare una città di rango europeo per qualità della vita, sostenibilità ambientale e politiche di contrasto dell’emergenza climatica. Già definite anche le candidature per i Consigli di Quartiere.

Oltre alla presenza di attivisti/e Verdi storici/che, quale garanzia di solide radici culturali, la lista per il Consiglio Comunale vede la presenza di nuove energie e competenze provenienti dai mondi della ricerca, dell’Università, delle professioni, dell’economia verde, dell’agroecologia, dell’impegno sociale per gli ultimi, della salute e della sanità pubblica, della cultura, della scuola, dei comitati cittadini per rendere più vivibile la città, dei diritti lgbtqi, dei diritti degli animali, della tutela dell’habitat fluviale e del verde. Donne e uomini che si riconoscono nel progetto comune dei Verdi europei e che s’impegnano a rappresentarlo – declinato in base alle esigenze territoriali di Bologna – in Consiglio Comunale.

Oggi anticipiamo la testa di lista:

· Davide Celli

· Valentina Marassi

· Alessandro Fabianelli

· Zoe Roversi Giusti

· Otello Ciavatti

· Alessandra Longhi



Silvia Zamboni e Paolo Galletti, coportavoce di Europa Verde Emilia-Romagna

Barbara Fabbri e Alessandro Fabianelli, coportavoce di Europa Verde Bologna