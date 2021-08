Reggiolo, incidente per un 53enne di Persiceto

Nella tarda serata di venerdì 6 agosto è accaduto un incidente stradale alle porte di Reggiolo (Re), in via Cattanea, all’incrocio con la strada Cispadana. Un uomo di 53 anni di San Giovanni in Persiceto, mentre percorreva con una Dacia Sandero la strada provinciale da Reggiolo verso la A22 del Brennero, ha perso il controllo del proprio veicolo finendo nel fossato nell’altra direzione di marcia, capottandosi.

In soccorso dell’uomo, a seguito della segnalazione di un automobilista di passaggio, sono arrivati un’ambulanza della Croce Rossa di Reggiolo, un’autoinfermieristica da Guastalla e i vigili del fuoco volontari di Luzzara.

L’uomo è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Baggiovara (Mo) in condizioni gravi ma non in pericolo di vita.