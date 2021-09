14 settembre: ad Anzola Janz. 7° Festival Jazz dell’Area Metropolitana

Martedì 14 settembre 2021 ore 21

Giardino della Ca’ Rossa

via XXV Aprile, 25 – Anzola dell’Emilia

I Sei.

Federico Pierantoni, Glauco Benedetti e gli artisti del Marcello Molinari Quartet.



Pierantoni suona il trombone jazz, laureato del Conservatorio di Bologna, dove studia anche trombone classico. Ha suonato al Ca’ Foscari Jazz Fest di Venezia, è stato in tour con Jovanotti e Marco Mengoni. Vincitore di borse di studio a Siena Jazz è stato finalista al concorso Jay Jay Jonhson Trombone Competition.

Glauco Benedetti è un virtuoso del basso tuba, viene dal Conservatorio di Rovigo. Studia tuba da giovanissimo, la suona la tuba come se fosse un sax. Studia jazz, pop, rock, collabora con Marco Tamburini, Roberto Gatto, John De Leo.

Si prega di presentarsi mezz’ora prima del concerto. La biglietteria è aperta dalle ore 20.00 presso il Centro sociale Ca’ Rossa.

Ingresso e consumazione: 10,00 euro con calice di vino presso Bar della Ca’ Rossa

Nel caso di maltempo il concerto avrà luogo nella sala della Biblioteca comunale in Piazza Giovanni XXIII, 2 Anzola dell’Emilia



Per accedere al festival sarà obbligatoria l’esibizione del green pass e di un documento di identità in corso di validità.

Prenotazione obbligatoria. Telefonare o scrivere in biblioteca (0516502222) nei seguenti giorni e orari: dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12.30

Per info biblioteca@comune.anzoladellemilia.bo.it

Staff: 3471292667 e 3385281966

Per conoscere il PROGRAMMA DELLA RASSEGNA vai al sito

comune.anzoladell’emilia.bo.it